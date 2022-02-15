В Европе провели крупные операции против наркоторговцев

Генеральная прокуратура Бельгии во вторник, 15 февраля, сообщила, что Европол провел крупную спецоперацию против наркопреступности, – передает телеканал Euronews.

Бельгийская генпрокуратура сообщила, что в ходе спецоперации правоохранители провели 80 обысков и арестовали 45 подозреваемых. Большая часть обысков и арестов европолицейские провели в Бельгии и на Мальорке. В Брюсселе и Антверпене полицейские обыскали 49 зданий и арестовали 30 подозреваемых. Испанские полицейские арестовали восемь подозреваемых.

Большая часть арестованных оказались выходцами из стран Восточной Европы, она работали на албаноязычную сеть наркоторговцев, которая переправляла наркотики из Южной Америки в Европу и распространяла их там.

По словам редставителя бельгийской генеральной прокуратуры Эрика Ван де Сипта, что

изменилось поведение преступных главарей, теперь они инвестируют деньги в безопасные активы, используют крипто-кошельки.

Ван де Сипт отметил, что значительный вклад в расследование внес тот факт, что совместной бельгийско-испанской следственной группе удалось расшифровать популярную среди преступников платформу для обмена зашифрованными сообщениями Sky ECC.

Сообщается, что в спецоперации участвовали правоохранители Бельгии, Испании, Германии, Нидерландов, Италии и Хорватии. Общим руководством и координацией операции занимался Европол.

В тот же день, в Германии следователи управления криминальной полиции федеральной земли Бавария обнаружили 500 кг наркотиков, – сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на пресс-службу полиции.

Баварские правоохранители рассказали, что наркотики были обнаружены в коробках из-под бананов, они были упакованы в пакеты весом по 1 кг. Рыночная стоимость перехваченной партии составляет около €25 млн.

Сообщается, что баварские полицейские сейчас проводят с наркотиками следственные мероприятия. Откуда наркотики попали в страну следователи еще не выяснили.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»