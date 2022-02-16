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Среда, 16 февраля 2022, 14:22 мск

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Россиянку оштрафовали за медведя в доме

Суд оштрафовал жительницу Саратова за содержание дома бурого медведя. Об этом сообщил Росприроднадзор.

Проверку провели по многочисленным жалобам соседей женщины. Выяснилось, что она приобрела животное в передвижном цирке. Медведица по кличке «Венера» родилась 15 января 2021 года, у нее есть ветеринарный паспорт.

В Росприроднадзоре напомнили, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не допускает содержания дома медведей. Мировой судья Волжского районного суда оштрафовал женщину на 2500 рублей по статье 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений).

Медвежонка конфисковали. Сейчас чиновники ищут животному новый дом.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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