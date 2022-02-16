В Москве задержан экс-профессор МГИМО Валерий Соловей

Бывший преподаватель МГИМО Валерий Соловей задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет РФ. Дело связано с его поддержкой Telegram-канала «Генерал СВР», в котором публикуется якобы инсайдерская информация о политической ситуации в России, – сообщает телеканал РЕН.

Сообщается также, что допрос Соловья связан с делом, возбужденным по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По версии следствия, экс-преподаватель МГИМО делал в анонимном телеграмм-канале публикации о сотрудниках органов власти России, – сообщает RT.

Сообщается также, что ранее в среду, 16 февраля, в квартире Соловья прошли обыски, о чем заявила активистка Эльвира Вихарева. У экс-профессора изъяли средства связи, схемы администрирования информационных ресурсов и другие материалы.

В свою очередь информацию об обыске подтвердила РИА Новости жена Валерия Соловья. Она также рассказала, что ее мужа вместе с сыном отвезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу, однако из-за «подписки» детали о деле она сообщить не может.

По информации RT, Валерию Соловью вменяют вторую часть статьи 282 УК предусматривающую наказание в виде лишения свободы до шести лет за «разжигание» ненависти и вражды с помощью СМИ или интернета.

Адвокат Соловья Алексей Добрынин сообщил телеграм-каналу «Можем объяснить», что сейчас находится вместе с задержанным на допросе. При этом, подтверждать информацию о возбуждении дела по экстремистской статье он отказался, – сообщает RT.

Москва, Иван Бабурин

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