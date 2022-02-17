Четыре человека погибли в массовом ДТП под Кемерово

Четыре человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП в районе деревни Кедровка Кемеровского муниципального округа. Участниками аварии стали пять машин, рассказали в УМВД по Кузбассу.

ДТП произошло около 06:30 часов на 298-м км трассы Р255 «Сибирь». Предварительно, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выкатился на встречную полосу и врезался в грузовик «МАЗ» с полуприцепом. От удара легковушку отбросило на «Газель» и «Мицубиши Аутлендер». А несколько минут спустя в пострадавшую «Газель» влетел «Дэу Матиз». По словам очевидцев, иномарку просто разорвало от силы удара.

В результате водитель и два пассажира ВАЗ-2109 погибли на месте, как и водитель «Дэу Матиз». Пассажир иномарки получил травмы, также пострадали водитель и пассажир «Газели». Бригады скорой помощи доставили в больницу женщину в тяжелом состоянии и еще двух пострадавших в состоянии средней тяжести.

Кемерово, Наталья Рязанова

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