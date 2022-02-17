Сибирячка погибла в огне, спасая четверых своих детей

В Новосибирской области многодетная мать погибла во время пожара, спасая четверых детей. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Двухквартирный дом по улице Байдукова в городе Обь вспыхнул вечером 16 февраля. В горевшей квартире в этот момент находились 42-летняя женщина и ее четверо детей. Женщина вместе со старшим 17-летним сыном помогла выбраться 11-летнему сыну и дочерям 8 и 4 лет. Однако сама женщина спастись не смогла. Она шла позади детей и не успела покинуть квартиру. Пожарные вытащили многодетную мать из огня и передали врачам, но женщина скончалась в машине скорой помощи.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По данным местных СМИ, семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. Оставшихся без матери детей, вероятно, будет воспитывать их бабушка. Специалисты отдела опеки и попечительства администрации Оби сейчас работают с женщиной по этому вопросу.

Новосибирск, Наталья Петрова

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