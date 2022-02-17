В Германии остановлено движение поездов из-за урагана «Иления»

Обрушившийся на Германию ураган «Иления» стал причиной приостановки движения поездов в семи федеральных землях.

По информации концерна Deutsche Bahn, движение поездов остановлено в Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге – Передней Померании, Бранденбурге и Берлине.

Ураган «Иления» затронул север и восток Германии. Скорость ветра в ряде территорий достигала 42 м/c. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие при ударе стихии.

Сегодня «Иления» придет на территорию России. На западе страны усилится ветер. Порывы местами могут достигать 20-25 м/с, сообщает центр погоды «Фобос». Штормовой циклон будет сопровождаться потеплением до плюсовых температур, мокрым снегом и дождями. Сильные дожди сегодня ожидаются в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской областях и на юге Карелии.

Берлин, Наталья Петрова

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