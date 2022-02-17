Работники МИД Израиля готовы сорвать первый визит канцлера Германии

Рабочий комитет министерства иностранных дел Израиля объявил, что прекращает работу над подготовкой намеченного на март первого визита в Израиль нового канцлера Германии Олафа Шольца, – сообщает израильское издание Newsru.co.il

Рабком израильского внешнеполитического ведомства направил решение о забастовке группе работников МИД Германии, которая должна была прибыть в Израиль в воскресенье, 20 февраля, для подготовки визита Шольца. В связи со сложившейся ситуацией визит канцлера ФРГ может быть отложен на неопределенное время.

Сообщается также, что Всеобщая федерация профсоюзов «Гистадрут» заявила, что поддерживает решение рабочего комитета МИД Израиля.

Израильское издание напоминает, что в МИДе уже давно объявлено состояние трудового конфликта, и рабочий комитет время от времени парализует его работу, протестуя против ухудшения условий труда работников и затягивания министерством финансов переговоров по данному поводу.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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