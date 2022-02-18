Круизное судно с 237 пассажирами горит у берегов Греции

Пожар произошел на итальянском круизном судне с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту у побережья Греции в Ионическом море. Об этом сообщает AFP со ссылкой на греческую портовую полицию. Информации о пострадавших пока не поступало.

Судно Euroferry Olympia следовало из греческого порта Игуменица и итальянский Бриндизи.

Лайнер загорелся, когда находился у северного побережья греческого острова Корфу, между Грецией и Албанией. По информации береговой охраны Греции, причины пожара пока неизвестны, начато расследование.

К месту происшествия были направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны. Пассажиров судна готовят к эвакуации.

Москва, Наталья Петрова

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