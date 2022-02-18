Женщина и двое детей попали в больницу после падения снега с крыши в Подмосковье

Женщина и двое детей пострадали в результате падения снега с крыши здания в Подмосковье. Следователи начали проверку в связи с инцидентом.

Происшествие случилось у автостанции в Бронницах. Пласт снега с крыши упал на проходивших мимо автостанции 32-летнюю женщину и двух детей – мальчика двух лет и шестилетнюю девочку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Все трое получили травмы и были госпитализированы.

Медики выявили у мальчика ушиб головы, у девочки – ушиб плеча, а у женщины подозревают закрытый перелом плеча. Пострадавшие приехали в Подмосковье из Саратова.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Москва, Наталья Петрова

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