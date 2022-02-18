В Красноярске у подростка нашли арсенал оружия

В Красноярске у 16-летнего мальчика обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Подросток сообщил, что часть арсенала принадлежала его покойному дедушке.

Как сообщает региональное управление СКР, оружие нашли в ходе оперативно-разыскного мероприятия в квартире, где проживал подросток. Установлено, что именно он хранил пистолеты, ружья и боеприпасы.

«Со слов юноши пистолеты и патроны он приобрел с рук, а ружья принадлежали его умершему дедушке. Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а часть сдать в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Красноярск, Зоя Осколкова

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