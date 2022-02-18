Киев опровергает информацию о наступлении на Донбасс

Украина не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе. Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем, – заявил в пятницу, 18 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Twitter украинский министр иностранных дел написал: «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию».

Как уже сообщалось, в пятницу, 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация населения в Россию.

В тот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.

«Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», – цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

По словам главы ЛНР, украинская армия сформировала внушительную ударную группировку и, по данным разведки, планирует организовать «глубокий прорыв».

В свою очередь, Управление Народной милиции Донецкой народной республики ранее заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.

Киев, Иван Бабурин

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