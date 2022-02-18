В Великобритании объявлен красный уровень опасности

На Великобританию обрушился шторм «Юнис», в связи с чем в стране объявлен наивысший «красный» уровень опасности. Жителям рекомендовано не покидать дома, – сообщает ВВС.

Метеобюро объявило «Юнис» одним из самых сильных штормов за последние десятилетия и выпустило «красное» предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии. «Красный» уровень погодной опасности уже действует на территории юго-западной Англии и южного Уэльса. 18 февраля закрыты сотни школ, в Уэльсе остановлено движение поездов, вооруженные силы приведены в режим полной боевой готовности.

Британские синоптики сообщают, что скорость ветра может достигать 145 километров в час, что грозит серьезными разрушениями и отключением электроэнергии.

При этом, как сообщают СМИ, несмотря на сильный ветер, лондонские аэропорты продолжают принимать самолеты. В интернете в прямом эфире идет трансляция происходящего в аэропорте Хитроу, где заходящие на посадку лайнеры с трудом справляются с погодой.

Следует отметить, что «Юнис» – это уже второй сильный шторм за неделюна Британских островах. Ранее шторм «Дадли» обрушился на районы Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии, оставив тысячи домов без электричества.

Лондон, Иван Бабурин

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