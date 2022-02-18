МИД ФРГ: Жители Донбасса отказываются эвакуироваться

Несмотря на обостряющуюся обстановку на Донбассе, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что «слышала» сообщения, что население Донецкой и Луганской народных республик отказываются садиться в автобусы и эвакуироваться, – сообщают СМИ.

Между тем, МЧС ДНР сказали, что всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР.

В свою очередь ТАСС сообщает, что пункты временного размещения на 10 тысяч мест будут в ближайшее время развернуты в Ростовской области для эвакуированных жителей Донбасса.

Сообщатся также, что автобусы с эвакуированными из Донецка женщинами и детьми приедут в Россию ориентировочно в 22:00-23:00.

Пресс-служба детского омбудсмена РФ сообщила, что готова оказать содействие эвакуированным из ЛНР и ДНР детям.

Минфин РФ сообщил, что уже сегодня перечислит Ростовской области средства на выплату по 10 тыс. руб. всем эвакуированным из ДНР и ЛНР.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что деньги беженцам из Донецкой и Луганской народных республик могут быть перечислены на карту, а при ее отсутствии специально будет открыт счет.

Следует отметить, что украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина готова принимать людей с территории Донбасса.

«Едьте к нам. Найдите способ перейти КПП или другой способ. Мы вас ждем», – заявила Верещук.

Донбасс, Иван Бабурин

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