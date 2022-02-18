В Луганске взорвался и горит нефтепровод «Дружба»

В Луганске произошел мощный взрыв. СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев в мессенджерах и соцсетях сообщают, что горит газопровод «Дружба».

«Подробностей пока нет, но зарево видно из многих уголков города. Предположительно на улице Беломорской», – написал в своем телеграмм-канале ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Местные жители сообщают, что горит нефтепровод «Дружба» на улице Фрунзе, 6. На месте уже работают сотрудники местного МЧС, причины произошедшего выясняются.

«Мощный взрыв прогремел в Луганске. Предварительно, полыхает нефтепровод «Дружба». Зарево видно на весь город. Обстоятельства выясняются», – пишут СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.

С места событий появляются фотографии и видео с разных ракурсов, отснятые с разных концов города.

Сообщается, что аварийные бригады ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» выехали на место инцидента. На данный момент огонь не утихает.

Луганск, Иван Бабурин

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