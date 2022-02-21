Аэропорт Южно-Сахалинска временно закрыт из-за метели

Руководство приостановило работу аэропорта Южно-Сахалинска из-за сильной метели. Порядка 16 рейсов отменены и задержаны, следует из данных электронного табло воздушного порта.

«Аэропорт «Южно-Сахалинск» закрыт до 16:00 текущего дня по причине сложных метеоусловий и плохой видимости. Службы аэропорта работают в усиленном режиме», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Спецтехника постоянно расчищает взлетно-посадочной полосы, но из-за количества осадков прием и отправка самолетов временно невозможна.

Согласно табло, часть задержанных рейсов планируется к вылету в вечернее время 21 февраля, а некоторые – 22 февраля.

Циклон с сильным ветром и обильными снегопадами пришел на Сахалин накануне. По данным МЧС, 21 февраля в ряде районов и в город Южно-Сахалинск видимость из-за метели составляет 500 м и менее. Скорость ветра равна 12-15 м/с, а при ураганных порывах – 33-35 м/с.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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