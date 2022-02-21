Полиция изъяла золотые слитки у продавцов персональных данных

Полиция задержала шестерых подозреваемых в продаже персональных данных в Санкт-Петербурге, Перми и Саратове. У задержанных изъяли компьютерную технику, а также дорогие машины и золотые слитки.

«Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети Интернет площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола», – рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

У подозреваемых забрали технику, с помощью которой они занимались незаконной деятельностью. Для обеспечения выплаты причиненного ущерба полиция изъяла у фигурантов 24 золотых слитка весом по 100 граммов каждый, три автомашины премиум-класса и 12 млн рублей наличными.

Всем шести предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ, в приобретении и сбыте поддельных платежных карт, электронных средств, компьютерных программ для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств организованной группой. Обвиняемые взяты под стражу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»