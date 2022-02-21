В Бурятии и Омской области раскрыли продавцов суррогатного алкоголя

Полиция в Бурятии задержала местного жителя, продавшего поддельный алкоголь лесорубам. Все четверо умерли после застолья, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержан житель Прибайкальского района. Он подозревается в сбыте суррогатного алкоголя, после распития которого скончались четыре человека», – говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, вечером 17 февраля четыре лесоруба отправились на заготовку древесины и на месте вырубки распили бутылку спиртного. На утро все они оказались в больнице с острым отравлением. Несмотря на усилия врачей все четверо умерли.

На следующий день все они поступили в медучреждения с острым отравлением, от которого вскоре скончались.

В Омске полиция раскрыла завод по розливу суррогатного алкоголя. Подпольное производство располагалось в складских помещениях в Кировском и Октябрьском округах города. Полиция изъяла во время обыска шесть тысяч бутылок разной емкости в поддельными спиртными напитками, которые выдавали за водку, коньяк и виски.

По данным МВД, злоумышленники уже успели продать 1,5 тысяч бутылок. Общая стоимость контрафакта оценивается более чем в 1,8 млн рублей. А всего подпольные предприниматели произвели, перевезли и сбыли продукции без акцизных марок на 2,8 млн рублей, рассказала Ирина Волк.

Ранее члены Совета Федерации РФ предложили внести оборот суррогатного алкоголя в список преступлений, за которые могут отозвать российское гражданство. 75% вовлеченных в производство и оборот суррогатного алкоголя лиц – мигранты из стран ближнего зарубежья.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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