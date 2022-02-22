На борту летевшего в Иркутск самолета умер пассажир

На борту самолета, выполнявшего рейс из Казачинского в Иркутск, скончался пассажир. По предварительным данным, мужчина страдал серьезным заболеванием. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщают местные СМИ, на борту самолета авиакомпании «СиЛА» находились 17 пассажиров и два члена экипажа. У 47-летнего мужчины резко ухудшилось самочувствие за 30 минут до посадки в областном центре.

Бортпроводники оказывали мужчине первую помощь. В аэропорту самолет встречали оперативные службы и бригада скорой помощи.

Известно, что умерший был болен открытой формой туберкулеза. Причину смерти пассажира будут выяснять специалисты.

Иркутск, Зоя Осколкова

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