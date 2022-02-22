В Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком, водитель госпитализирован

В Санкт-Петербурге один человек серьезно пострадал в результате прорыва трубы с кипятком в ночь на вторник. Пострадавший госпитализирован.

Происшествие случилось в 00:35 у дома №47 по улице Лени Голикова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Теплосеть Санкт-Петербурга». Автомобиль провалился в яму с горячей водой. Его владелец получил ожоги и был доставлен в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе.

Коммунальщики уже пообещали оказать всю необходимую помощь в реабилитации пострадавшего

Сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии. Закончить ремонт трубопровода планируется во вторник.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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