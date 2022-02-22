В Оренбурге пенсионеру проломило голову упавшей с крыши сосулькой

69-летний житель Оренбурга пострадал от глыбы льда, упавшей на него с крыши. Правоохранители проводят проверку.
Инцидент произошел на улице 70 лет ВЛКСМ. По словам очевидцев, на мужчину упала глыба льда, в результате его госпитализировали, сообщает региональное управление МВД.
В полицию о случившемся сообщили медики. У пострадавшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа и ушиб головного мозга.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Оренбург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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