Россия эвакуирует персонал посольства с Украины

Министерство иностранных дел России во вторник, 22 февраля, заявило об эвакуации персонала посольства в Киеве.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств», – говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что в адрес российских дипломатов поступали угрозы физической расправы, а Киев никак не реагировал

Москва, Иван Бабурин

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