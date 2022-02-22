Киев заявил, что Россия готовит бунты в украинских тюрьмах

Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник 22 февраля заявил, что Россия через воров в законе готовит бунты заключенных в украинских тюрьмах, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Малюська в своем аккаунте в Фейсбуке написал: «По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок».

К публикации в соцсети министр добавил видеообращение, записанное им на блатной фене.

«Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрягах! О «прогоне» преступников из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и создать беспорядок. В тюрьмах, на воле... Знаю. Но в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша! Без кипиша!» – наговорил на видео Малюська.

Киев, Иван Бабурин

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