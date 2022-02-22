В центре Амстердама вооруженный мужчина удерживает заложников

Вооруженный мужчина удерживает заложников в магазине Apple Store, расположенном на одной из центральных площадей Амстердама, – сообщает нидерландское новостное агентство BNO News.

Голландский телеканал NOS сообщает, что захват заложников стал результатом неудачной попытки ограбления магазина.

Полиция Амстердама подтвердила, что в центре города проводится операция «в связи со звонком, поступившим из магазина на Лейдсеплейн».

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в районе магазина были слышны выстрелы. На кадрах, которые публикуют свидетели в социальных сетях, можно увидеть, как мужчина в камуфляже приставляет к голове другого человека предмет, похожий на пистолет.

Амстердам, Иван Бабурин

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