ФСБ заявила о предотвращении в Крыму теракта в храме

В Крыму предотвращен теракт в православном храме, который готовили сторонники украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По этому делу задержаны шесть граждан России. Экстремисты собирались устроить взрыв в храме для устрашения населения.

В гараже одного из задержанных найдены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В мобильных телефонах радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению бомб и переписка с обсуждением планируемого теракта. Кроме того, дома у задержанных найдена символика «Правого сектора» (запрещен в РФ).

Другие подробности операции по задержанию экстремистов не приводятся.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»