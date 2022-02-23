Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в среду, 23 февраля, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел со стороны вооруженных сил Украины в пригороде Донецка.По предположительным данным это была атака беспилотника, – сообщает РИА Новости.

«По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе Спартака съемочная группы журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады. Дополнительная информация о происшествии уточняется», – сообщил Басурин.

Донецк, Иван Бабурин

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