В Баку обрушился строящийся дом

В Баку рухнул строящийся дом. По данным местных СМИ, под завалами оказались люди.

Инцидент произошел в Наримановском районе столицы Азербайджана. На место происшествия прибыли спасательные службы и представители прокуратуры.

«По предварительным данным, несколько человек в результате обрушения пострадали. Общественности представят дополнительную информацию», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно информации местных СМИ, под обломками оказались люди. Другие подробности выясняются.

Баку, Зоя Осколкова

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