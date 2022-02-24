В Баку обрушился строящийся дом

В Баку рухнул строящийся дом. По данным местных СМИ, под завалами оказались люди.
Инцидент произошел в Наримановском районе столицы Азербайджана. На место происшествия прибыли спасательные службы и представители прокуратуры.
«По предварительным данным, несколько человек в результате обрушения пострадали. Общественности представят дополнительную информацию», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Согласно информации местных СМИ, под обломками оказались люди. Другие подробности выясняются.
Баку, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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