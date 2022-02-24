В Волгограде 11-летняя девочка умерла от отравления парами дезодоранта

В Волгограде скончалась 11-летняя школьница. Девочка отравилась парами дезодоранта.

Как сообщает интернет-портал «Новости Волгограда», ученица пятого класса находилась дома, когда почувствовала себя плохо. На место прибыла скорая помощь, но девочка скончалась еще до приезда медиков.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление парами дезодоранта, пишет издание со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья характеризовалась положительно.

Волгоград, Зоя Осколкова

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