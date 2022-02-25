Полицейский в Оренбурге покрывал притон с несовершеннолетними проститутками

В Оренбурге завершено расследование в отношении бывшего участкового, обвиняемого в коррупции. Полицейский целый год крышевал притон с несовершеннолетними проститутками.

Как сообщили в региональном управлении СКР, участковый отдела полиции №6 Оренбурга брал взятки с 29-летней сутенерши. Ее саму с тремя охранниками притона задержали весной прошлого года.

По данным СКР, полицейский на протяжении года покрывал деятельность притона на территории своего участка. Преступление было выявлено управлением собственной безопасности МВД. Уличенный в преступлении полицейский уволен со службы по отрицательным мотивам.

Установлено, что в занятия проституцией вовлекали несовершеннолетних. Подростки оказывали интимные услуги в гостиницах и саунах города и области.

Оренбург, Зоя Осколкова

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