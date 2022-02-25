Раненых солдат ВСУ доставили в больницу в Луганск

Украинских военных, получивших ранения и добровольно сложивших оружие, перевезли в больницу в Луганске. Один из солдат находится в тяжелом состоянии, – сообщает ТАСС.

Троих раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), добровольно сдавших оружие, доставили в больницу в Луганске для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что у одного из украинских военных пуля застряла в районе почки, он находится в тяжелом состоянии и потерял много крови. Другой 18-летний военнослужащий получил сквозное ранение выше колена, третий ранен в плечо. Жизни обоих опасность не угрожает.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что добровольно сдали оружие 17 украинских военных.

Луганск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»