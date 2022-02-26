Украина уничтожила железнодорожные узлы

Об уничтожении всех железнодорожных узлов с Россией сообщила Укржелдорога (Укрзализныца), – сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

В сообщении на сайте компании Укржелдорога (Укрзализныца) говорится: «Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ».

В сообщении также говорится, что Укржелдорога полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать «Шелковый путь» в обход России.

«Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского союза. Также Укржелдорога продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России», – говорится в сообщении компании Укржелдорога.

Киев, Иван Бабурин

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