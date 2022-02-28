В Хакасии 12-летняя девочка погибла от удара током от смартфона

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Трагедия произошла в Абакане. 12-летняя девочка получила электротравму. По версии следствия, она принимала ванну и держала в руках сотовый телефон, подключенный через зарядку в сеть. Родственники услышали крик и обнаружили ребенка без сознания.
Медики скорой констатировали смерть. Точную причину гибели девочки установит экспертиза.
Дело будут расследовать как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).
Абакан, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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