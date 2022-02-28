На Украине убит израильский диджей

На Украине в результате огня, открытого украинскими «ополченцами тербата» при попытке выехать из страны был застрелен 41-летний гражданин Израиля известный диджей Роман Бродцкий, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

Сообщается, что Бродцкий был убит, когда группа израильтян на нескольких автомобилях направлялась из Киева в Молдавию, откуда они намеревались вылететь в Израиль. На одном из блокпостов они были обстреляны украинскими «ополченцами». Израильские СМИ сообщают, что колонна машин были обстреляна, по всей видимости, «по ошибке».

Сообщается также, что в ходе проверки, увидев документы гражданина Израиля, один из проверяющих произвел выстрел в упор. Об инциденте уже знают в МИД Израиля. Представители «теробороны» утверждают, что приняли его за чеченца.

По информации СМИ, «Бродцкий в последние годы постоянно жил в Киеве, он был диджеем и был известен под псевдонимом Roman B. Его композиции можно найти на YouTube. У Романа остались жена и двое детей».

По информации сайта Ynet, родные Романа Бродцкого обратились в МИД Израиля с просьбой помочь им доставить его тело в Израиль для захоронения. В МИДе говорят о том, что «не уверены, что это возможно в сложившихся условиях».

На сайте МИД Израиля размещено сообщение следующего содержания: «Выражаем соболезнования по поводу убитого на Украине гражданина Израиля. МИД продолжит способствовать улучшению ситуации. Насколько это возможно в ее трудный час».

Телеканал Кан-11 сообщил, что матери Романа, проживающей в Ашкелоне, после получения известия о его гибели стало плохо с сердцем и она была доставлена в больницу «Барзилай». Мэр Ашкелона пообещал помощь семье погибшего.

По информации израильских СМИ, жена и дети Романа до сих пор находятся на Украине, им не удалось вылететь в Израиль.

Киев, Иван Бабурин

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