Оползень сошел на железную дорогу в Сочи

На железнодорожном перегоне в Сочи закрыли движение поездов из-за схода грунта. В РЖД предупредили о задержке нескольких составов.

ЧП произошло на перегоне Чемитоквадже – Якорная щель, на 1929 км, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В настоящее время к месту подъехал технический состав. В ликвидации последствий стихии участвуют 33 человека и шесть единиц техники.

На данном участке имеется временная задержка движения ж/д транспорта. Как уточнили в РЖД, задерживаются три электрички и пассажирский поезд Москва – Адлер.

«Принимаются все меры по минимизации задержки движения», – сообщили в пресс-службе компании.

Сочи, Зоя Осколкова

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