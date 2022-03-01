В Карачаево-Черкесии «черные банкиры» обналичили 9 млрд рублей

В Карачаево-Черкесской Республике полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности. Преступники незаконно обналичили 9 млрд рублей.

Как сообщает МВД.Медиа, в совершении преступления подозреваются 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. По данным правоохранителей, мужчины с 2015 по 2021 год занимались обналичиванием денежных средств заказчиков через фирмы-однодневки. За этот период они извлекли доход в несколько сотен миллионов рублей.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы, банковские карты.

Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Черкесск, Зоя Осколкова

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