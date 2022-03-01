В Киеве ударом снаряда разрушена телебашня

Ракета попала в аппаратную вещателя на телевышке в Киеве, – сообщают украинские СМИ.

Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва, ранее они выложили кадры взрыва на телебашне в Киеве. Утверждается, что в телевышку попал снаряд.

Сообщается, что временно будет отсутствовать вещание телеканалов, их переводят на резервное вещание.

В свою очередь, Верховная рада Украины заявляет, что после попадания снаряда в телебашню в Киеве есть проблемы с телетрансляцией, будет включено резервное вещание.

Министр культуры Украины заявляет, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал.

Киев, Иван Бабурин

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