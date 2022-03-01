Британия будет задерживать все российские суда

Британское министерство транспорта во вторник, 1 марта сообщило, что в рамках санкций против России власти Великобритании получат новые полномочия по задержанию российских судов, – сообщает RT.

В сообщении говорится: «Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов».

Отмечается, что всем портам Великобритании указано отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией.

По мнению экспертов, подобным решением Великобритания, по сути, узаконила, дала лицензию на пиратство в отношении российских судов.

Справка: корсар – частное лицо, использующее с разрешения властей вооруженное судно с целью захвата иностранных кораблей.

Флибустьер – морской разбойник, пират, действующий под защитой разрешительной грамоты какого-либо государства.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»