Сотрудники российского агрохолдинга целый год воровали мясо для продажи на стороне

В Томской области пойдут под суд более 20 человек за кражу продукции агрохолдинга. Сотрудники компании на протяжении года воровали мясо и продавали его на стороне.

Как установили следователи, у преступной группы было два лидера. Они вовлекли в противозаконную деятельность 19 сообщников из числа работников сельхозпредприятия. Это были фасовщики, грузчики, рабочие, водители.

«Основной целью групп было хищение производимой предприятием мясной продукции. Для этого лидеры распределили между подельниками роли и разработали схему, согласно которой продукция похищалась, вывозилась с территории холдинга, после чего продавалась третьим лицам. Действовали группы в период с мая 2020 по май 2021 года», – сообщили в региональном управлении МВД.

Ущерб от действий злоумышленников превышает 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Томский областной суд. На скамью подсудимых отправится 21 обвиняемый.

Томск, Зоя Осколкова

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