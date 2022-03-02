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Среда, 2 марта 2022, 13:55 мск

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Почти 600 горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе

В Кузбассе из шахты выводят на поверхность почти 600 рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на шахте «Распадская» в Междуреченске. Дело в том, что вспомогательный вентилятор остановился из-за короткого замыкания.

В момент аварии под землей находились 592 человека. Позже стало известно, что всех рабочих успешно эвакуировали. Пострадавших нет.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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