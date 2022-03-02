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Среда, 2 марта 2022, 13:55 мск

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Под Архангельском тело одинокой пенсионерки три месяца пролежало в ванной

Спасатели нашли тело одинокой женщины в ванной ее квартиры в архангельской Коряжме после жалоб соседей на неприятный запах. Предварительно, женщина умерла около трех месяцев назад.

Соседи долгое время пытались избавиться от зловония в подъезде, пока не вспомнили о живущей в их подъезде одинокой пенсионерке. 67-летняя женщина не отзывалась на стук, и жильцы вызвали спасателей, передает «Вести.ру».

Сотрудники МЧС и полиции нашли тело женщины в ванной. Предварительная причина смерти – заболевание сердца. Специалисты определили, что тело пенсионерки пролежало в квартире около трех месяцев. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти и ее обстоятельств. Полиция проводит проверку.

Коряжма, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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