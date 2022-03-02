Обстрел Россией Бабьего Яра – циничная фальшивка

Информация об обстреле мемориального комплекса, вызвавшая массу возмущений со стороны зарубежных СМИ и читателей, оказалась грубым фейком, – сообщает израильское издание YNet.

Ресурс сообщает, что израильский журналист Рон Бен-Ишай обследовал всю территорию мемориала Бабий Яр в Киеве и сообщил в издание YNet, что комплекс не пострадал.

Бен-Ишай сообщил, что под удар попала телевизионная башня, которая находится недалеко от мемориального комплекса. При этом он указал, что осколки ракет повредили строения у подножия телебашни – офисы и аппаратную. Бен-Ишай также показал сделанные в Бабьем Яру фотографии.

Кроме того, с опровержением выступил и российский правозащитник и общественный деятель, член СПЧ Александр Брод. Он заявил, что сообщения западных СМИ оказались «циничным и подлым фейком», который вписывается в общую кампанию по дискредитации России.

Следует напомнить, что ранее ряд украинских СМИ сообщил, что российская ракета, попала в Бабий Яр, а президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение на иврите, призвав евреев всего мира отреагировать на обстрел Бабьего Яра, где во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли десятки тысяч евреев.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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