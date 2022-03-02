Пятеро румынских солдат погибли в авиакатастрофе

Пятеро солдат погибли в результате крушения военного вертолета в Румынии у Черного моря, – сообщает французское агентство AFP.

Сообщается, что вертолет с поисковой группой потерпел крушение в ходе операции по поиску ранее пропавшего румынского боевого самолета, пилот которого до сих пор не найден.

Пресс-секретарь министра обороны Румынии генерал Константин Спану сообщил: «К сожалению, пять членов экипажа погибли. Операции по поиску пилота МиГ-21 все еще продолжаются».

Бухарест, Иван Бабурин

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