Два хабаровчанина попались на перевозке 75 кг черной икры

Следственный комитет привлек двух хабаровчан к уголовному делу о незаконной перевозке 75 кг черной икры по территории края. Подозреваемые не смогли доказать, что получили ценный продукт законным путем, пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте.

Правоохранители остановили автомобиль подозреваемых 19 декабря 2021 года. Внутри нашли множество пластиковых контейнеров, заполненных черной икрой, общим весом в 75 кг. Предварительно, икра добыта из рыб амурского осетра и калуги.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ – незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, видов, занесенных в Красную книгу. Следователи выясняют, откуда у подозреваемых такое количество ценного продукта.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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