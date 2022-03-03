Жительницу Новосибирска убило выброшенным из окна креслом

В Новосибирске пожилая женщина погибла от упавшего на нее с седьмого этажа кресла. Старую мебель выбрасывала из окна семейная пара. По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел около 6:00 в четверг на улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе. Двое жильцов, мужчина и женщина 2002-го и 1998 годов рождения, выкидывали из окна квартиры на седьмом этаже старую мебель.

По данным следствия, одно из кресел упало на голову 80-летней женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. Пенсионерка получила травмы, от которых умерла на месте происшествия.

Квартиросъемщики доставлены в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Новосибирск, Наталья Петрова

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