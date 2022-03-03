Житель Якутска угнал машину, разбил ее и уснул на скамейке

22-летний житель Якутска угнал кроссовер и попал на нем в аварию, после чего скрылся с места ДТП и уснул на скамейке. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Владелец автомобиля Hyundai Creta обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне. Затем в дежурную часть поступило сообщение о ДТП – машина такой же марки врезалась в припаркованную Toyota.

Сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный кроссовер с повреждениями от ДТП возле кооперативных гаражей. Работник шиномонтажа, находившегося поблизости, заявил, что парень приехал на Hyundai, попросил его отремонтировать, а сам уснул на скамейке.

Полицейские задержали угонщика. Он оказался сильно пьян. Теперь нарушителю придется отвечать не только за угон автомобиля, но и за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения, а также побег с места аварии.

Якутск, Зоя Осколкова

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