В Татарстане водитель протаранил 25 машин и разгромил отделение МФЦ

В Набережных Челнах водитель врезался в 25 машин, вымогал деньги у владельца кафе и разгромил отделение МФЦ. При этом мужчина был трезв, но оказался в розыске. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на МВД Татарстана.

Очевидцы сообщили в ГИБДД об автомобиле Kia, водитель которого совершал опасные маневры. Мужчина не стал предъявлять документы по требованию правоохранителей, а попытался скрыться. Остановить его удалось только с помощью ленты с шипами после продолжительно погони.

За рулем оказался находившийся в розыске 55-летний местный житель. В результате погони он повредил 25 автомобилей. Кроме ого, выяснялось, что до погони он устроил дебош в кафе, у хозяина которого вымогал 100 тысяч рублей, а после этого разгромил отделение МФЦ.

«Результаты медосвидетельствования показали, что он трезвый, поэтому его действия мы не можем объяснить пока», – отметили в МВД.

Казань, Зоя Осколкова

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