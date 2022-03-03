На Украине остановлен металлургический гигант

Владелец Криворожского металлургического комбината транснациональная – металлургическая корпорация ArcelorMittal в четверг, 3 марта, заявил об остановке работы предприятия.

«Процесс остановки работы всех доменных печей начался сегодня. Процесс безопасной остановки этих производственных мощностей при сохранении их эксплуатационной пригодности займет от семи до десяти дней», – сообщает ArcelorMittal.

На своем официальном сайте международная корпорация разместила сообщение, в котором говорится: «Компания ArcelorMittal подтверждает, что сегодня мы приняли решение остановить производство металла в Кривом Роге на Украине, чтобы обеспечить безопасность наших людей и активов».

Также в объявлении говорится, что компания отмечает, что ранее она приняла решение снизить объемы производства на предприятии в Кривом Роге до минимального технически возможного уровня (около трети обычного объема выпуска). Ранее корпорация также сообщала, что она решила остановить работу принадлежащих ей угольных шахт на Украине.

Предприятие ArcelorMittal в Кривом Роге – крупнейший производитель стального проката в Украине. Осенью 2015 года металлургический комбинат «Криворожсталь» на повторном приватизационном аукционе достался Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд. Позже комбинат был переименован в «ArcelorMittal -Кривой Рог».

Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского, – сообщает ТАСС.

Киев, Иван Бабурин

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