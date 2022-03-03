Украина прервала мобильную связь с Россией

Госспецсвязь Украины ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, – сообщили в ведомстве.

В сообщении Госспецсвязи Украины, опубликованном в Telegram-канале говорится: «Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Также подобные ограничения действуют для операторов, которые пользуются фиксированной связью».

Также сообщается, что мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.

Киев, Иван Бабурин

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