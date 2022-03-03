МИД Украины вербует наемников в Сенегале

Посол Украины в Сенегале был вызван МИД для выражения протеста по поводу вербовки сенегальцев для участия в военных действиях, – сообщает РИА Новости.

В заявлении сенегальского МИДа говорится, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре, в котором сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.

МИД Сенегала представило послу Украины вербальную ноту с решительным осуждением подобных публикаций, нарушающих положения Венской конвенции. Сенегальское внешнеполитическое ведомство призвало украинских дипломатов немедленно удалить размещенный в соцсетях материал.

Следует отметить, что вызванный в МИД Сенегала украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие объявления. По его словам, анкету для записи в «добровольцы» заполнили 36 граждан Сенегала.

Дакар, Иван Бабурин

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