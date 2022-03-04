Более 20 человек пострадали при пожаре в пригороде Парижа

В пригороде Парижа Обервилье произошел взрыв и пожар в жилом доме. По последним данным, пострадали 22 человека. Об этом сообщает телеканал BFM.

Инцидент произошел рано утром. В четырехэтажном жилом доме раздался взрыв и начался пожар.

На место прибыли около 150 пожарных и спасателей. Район вокруг оцепили и попросили местных жителей находить пути объезда, чтобы не мешать работе экстренных служб. Пламя удалось быстро потушить.

В результате за медицинской помощью обратились 22 человека. У 19 из них незначительные травмы, трое пострадали сильно и были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Причины взрыва устанавливаются.

Париж, Зоя Осколкова

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