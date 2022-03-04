В Сочи оползень разрушил магистральный водовод

В Сочи проводятся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе, который был поврежден оползнем. Об этом сообщила пресс-служба МУП Сочи «Водоканал».

Подвижка грунта произошла на улице Декабристов в поселке Дагомыс. В результате на участке магистрального водовода произошел порыв. Вода, вырывающаяся из трубы под высоким давлением, затопила ближайшую территорию. При этом тяжелая техника не может подъехать из-за рельефа местности.

«В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать более 10 тысяч жителей, проживающих в поселках Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс, а также по улицам 72 км 73 км и в микрорайоне Шаумяновка», – говорится в сообщении.

Аварийная бригада рассчитывает к вечеру провести ремонтные работы. Населению подвезут питьевую воду на спецтранспорте.

Сочи, Зоя Осколкова

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